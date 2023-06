India: treno deraglia e poi si scontra con un altro convoglio. Cinquanta morti e oltre 500 feriti

(PRIMAPRESS) - INDIA - Un treno passeggeri è deragliato in India intrappolando molte persone all' interno dei suoi vagoni. E poi si è scontrato con un altro convoglio. Almeno 50 i morti e oltre 500 i feriti portati in ospedale. Alcuni pezzi del treno deragliato sono caduti su un binario vicino e sono stati investiti da un treno merci proveniente dalla direzione opposta: da qui un altro deragliamento e lo scontro tra i due treni. Si tenta di liberare dalle lamiere circa 200 persone. - (PRIMAPRESS)