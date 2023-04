Inchiesta compravendita calciatori, Lazio: “Siamo una casa di vetro trasparente”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo la bufera della perquisizione nelle sedi delle società di calcio di Lazio e Roma e Salernitana, in seguito all'inchiesta della GdF di Roma, su disposizione delle Procure di Roma e Tivoli, scattate nell'ambito di due indagini relative alla compravendita di calciatori, la Lazio si è affrettata a dichiarare di essere assolutamente trasparente: "La Lazio è una casa di cristallo in cui tutti i documenti sono a posto e sempre a disposizione delle autorità". Così la società di Lotito replica alla notizia della perquisizione della GdF disposta dalla procura di Tivoli. "Ci siamo sempre attenuti, nel nostro operato, ad un'ottica di leale e totale cooperazione- prosegue la nota-e quindi qualsiasi documentazione ci fosse stata richiesta sarebbe stata da noi immedia- tamente consegnata. Nutriamo il massimo rispetto per la magistratura e confidiamo di fugare presto ogni dubbio".

Le stagioni sotto la lente degli inquirenti vanno dal 2017 al 2021. Indagati dai pm di Roma,presidente e vicepresi- dente della Roma,Dan e Ryan Friedkin e l'ex presidente della società Pallotta. Indagati dai Pm di Tivoli il presidente della Lazio,Lotito,il direttore sportivo Igli Tare, il consigliere delegato Moschini e altri dirigenti della Roma. - (PRIMAPRESS)