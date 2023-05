Incendio Milano: il procuratore apre un fascicolo per disastro colposo. Autista ricoverato per ustioni

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano che coordina le indagini sull’esplosione di stamattina avvenuto in centro a Milano ha aperto un fascicolo per disastro colposo. L'incidente è avvenuto in zona Porta Romana dove ha preso fuoco il motore di un furgone che trasportava 20 bombe di ossigeno destinate per la farmacia ormai a pochi passi di distanza. L'autista, secondo quanto riportato da testimoni, viste le fiamme probabilmente conscio del carico pericoloso, ha tentato di aprire gli sportelli posteriori per scaricare le bombole d'ossigeno ma appena aperto gli sportelli un boato ha proceduto le fiamme che si sono sviluppate immediamente. - (PRIMAPRESS)