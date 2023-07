Incendi Rodi: 30 mila evacuati. Le autorità raccomandano ai turisti di non raggiungere l’isola

(PRIMAPRESS) - RODI (GRECIA) - L'amministrazione di Rodi ha raccomandato ai turisti con destinazione nell'isola di rinunciare al viaggio per non interferire con le complesse evacuazioni in atto per gli incendi fuori controllo che da 6 giorni sta divorando l'isola. L'impegno dei vigili del fuoco prosegue senza sosta in condizioni difficili per le alte temperature e il forte vento. Dall'alba operano anche elicotteri e aerei militari gettando acqua dall'alto Ieri le autorità hanno evacuato 30 mila persone, 2.000 portate al largo delle spiagge via mare: è stata la più grande evacuazione mai vista in Grecia. L'incendio ha anche distrutto hotel e case. I turisti sono in fuga dalle fiamme e gli hotel non coinvolti dalle lingue di fuoco stanno ospitando i turisti. - (PRIMAPRESS)