Incendi in Sardegna, ancora allerta rossa della Protezione Civile da Nord a Sud

(PRIMAPRESS) - CAGLIARI - Dopo i roghi di ieri nella parte sud della Sardegna anche oggi diversi focolai stanno impegnando le squadre di Vigili del Fuoco nella parte orientale dell'isola. Ieri il maestrale, ha alimentato roghi in tutta l'isola, con evacuazioni e aziende agricole e un campeggio distrutti, ed anche oggi non ci sarà tregua. Il bollettino della Protezione civile, segna allerta rossa. Si interviene ancora su alcuni focolai al Poetto di Quartu Sant'Elena.

Da Nord a Sud. L'isola è assediata dal fuoco, con 42 incendi sull'intero territorio regionale, 12 dei quali di grandi dimensioni e per i quali il Corpo forestale ha utilizzato, oltre le squadre a terra, anche i mezzi aerei del servizio aereo antincendio regionale. Il rogo più esteso è quello divampato a Posada (Nuoro) in località "Abba Ia", e rapidamente propagatosi verso Siniscola.

Sono 600 le persone evacuate a Posada, tra Monte Longu e San Giovanni, le località raggiunte dalle fiamme dove il cielo si è oscurato a causa del gigantesco incendio tra Posada e Siniscola, nella costa nord orientale della Sardegna. La ss 131 dnc “Diramazione Centrale Nuorese” è provvisoriamente chiusa dal tratto dal km 92 al km 145, tra Siniscola e Olbia. Tre canadair, elicotteri della flotta regionale e uomini a terra dei Vigili del fuoco e della Protezione civile sono in azione da ore sul rogo ma le operazioni sono rese difficili dal forte vento di maestrale che spira in tutta l'isola. - (PRIMAPRESS)