I mercenari di Wagner hanno annunciato il controllo del presidio militare russo di Rostov. È rivolta

(PRIMAPRESS) - RUSSIA - La spaccatura del fronte militare russo impegnato nel conflitto in Ucraina sta prendendo una piega di una vera e propria rivolta dei mercenari del gruppo Wagner guidato da Prighozin. Il capo del gruppo paramilitare Wagner ha affermato in queste ore di essere giunto al quartier generale dell'esercito russo a Rostov, centro chiave per l'assalto all'Ucraina,e di aver preso il controllo di siti militari, compreso un aeroporto. "I siti militari sono sotto controllo", dice in video che mostra uomini in uniforme camminare dietro di lui. Prighozin chiede di vedere il capo di Stato maggiore, Gerasimov, e il ministro della Difesa, Shoigu, altrimenti i suoi mercenari "bloccheranno la città" e "andranno a Mosca". È evidente come molti analisti di guerra avevano ipotizzato che si sta alzando la posta di Wagner nei confronti di Putin per poter continuare il conflitto in Ucraina. - (PRIMAPRESS)