Himalaya: una climber altoatesina ventenne è morta precipitando da una parete della montagna

(PRIMAPRESS) - HIMALAYA (INDIA) - Una arrampicatrice altoatesina è morta in un incidente di montagna sull'Himalana. Elisabeth Lardschneider, 20 anni, era da qualche settimana con altri climber nella zona della valle dello Zanskar, India.Durante una scalata è precipitata per 150 metri, morendo sul colpo. In passato Lardschneider era stata no- minata nella nazionale giovanile di arrampicata. Nelle parole del sindaco, "grande sgomento" a Ortisei,in Val Gardena,di dove era originaria la giovane. - (PRIMAPRESS)