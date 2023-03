Guerriglia Napoli-Eintracht: strade chiuse per il trasferimento dei tifosi tedeschi agli aeroporti

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - In corso a Napoli il trasferimento dei tifosi tedeschi dell'Eintracht, che erano alloggiati all'hotel Continental. Condotti a bordo di autobus verso Salerno, Roma e aeroporto di Capodichino, i tifosi tedeschi partiranno per le rispettive destinazioni. Chiuse dalle forze dell'ordine tutte le strade di accesso agli ingressi dell'hotel. Ieri la guerriglia urbana con scontri diretti tra le tifoserie venute a contatto. Intanto per gli scontri di ieri sono stati fermati anche 7 tifosi napoletani. - (PRIMAPRESS)