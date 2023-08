Guantanamo: un giudice militare dice no alle confessioni estorte sotto tortura ad al-Nashiri

(PRIMAPRESS) - USA - Un giudice militare Usa di stanza a Guantanamo ha respinto la confessione di un sospetto militante di Al-Qaeda perché estorta con la tortura. E' la prima volta che accade. Per il giudice, la confessione di al- Nashiri, ritenuto la mente dell'attacco nel 2000 contro la USS Cole in Yemen che causò 17 morti, era viziata da anni di abusi ad opera di Cia e Fbi. Gli av- vocati dell'uomo e di altri cinque di al Qaeda accusati degli attacchi dell' 11 settembre 2001 chiedono da oltre 10 anni di non ammettere prove simili. - (PRIMAPRESS)