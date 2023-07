Grecia in fiamme: a Corfù 64 focolai attivi. Sgombrati 17 villaggi a Evia

(PRIMAPRESS) - GRECIA - Mentre la situazione nel Dodecaneso continua ad essere critica per gli incendi si aggiunge lo stesso allarme per i roghi che stanno devastando Corfù costringendo le autorità locali a sgombrare ampi territori dell'isola greca. Da ieri si sono contai almeno 64 focolai, soprattutto nella parte settentrionale. Fiamme anche su Evia (Eubea). Evacuati 17 villaggi e portate in salvo dalla spiaggia di Nisaki 59 persone. Invitati ad allontanarsi dalle abitazioni 2.500 residenti e turisti di San- ta, Megoula, Porta, Palia, Perithia e Sinies. Le evacuazioni anche via mare. A Rodi sono 19mila le persone che hanno dovuto lasciare 12 paesi e vari hotel (16mila via terra e 3mila via mare). - (PRIMAPRESS)