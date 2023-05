Grecia al voto: aperti i seggi con i sondaggi che danno favorito Mitsotakis (destra)

(PRIMAPRESS) - ATENE (GRECIA) - Si sono aperti questa mattina alle 7i seggi per le elezioni parlamentari in Grecia con l'ombra di un video diffuso ieri dal New York Times in cui si assisteva ad un respingimento forzato di migranti. Il primo ministarò uscente di destra Kyriakos Mitsotakis è il favorito ma il risultato potrebbe costringerlo a nuove elezioni se non avrà una maggioranza stabile. Lo sfidante è il leader della sinistra Syriza Alexis Tsipras, che vuole riprendere le redini del Paese dopo un primo mandato dal 2015 al 2019 segnato da un braccio di ferro con l'Ue e poi dalla capitolazione durante i burrascosi negoziati con Germania e Francia per salvare la Grecia dalla crisi finanziaria. - (PRIMAPRESS)