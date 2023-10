Golf Ryders Cup: l’Europa batte gli USA 16,5 e si ripete la “maledizione” degli yankee in trasferta

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Ryder Cup è dell'Europa. Nella 44ma edizione sui campi del 'Marco Simone' di Guidonia a poca distanza da Roma. Gli Usa col punteggio finale di 16,5- 11,5 cedono al team europeo. Il punto decisivo arriva col successo dell'inglese Fleetwood sull'americano Fowler, certificando così la 'maledizione' degli yankee che non riescono a vincere un'edizione giocata in trasferta da 30 anni, da Whishaw in Inghilterra, nel 1993 - (PRIMAPRESS)