Giovani magistrati, Mattarella: “Evitare autonomia arbitraria e l’interpretazione creativa delle leggi”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato al Quirinale i Magistrati ordinari in tirocinio nominati con decreto ministeriale del 23 novembre 2022. Dopo gli interventi del Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Fabio Pinelli e del Presidente della Scuola Superiore della Magistratura, Giorgio Lattanzi, il Presidente Mattarella ha raccomandato di "Evitare l’autonomia arbitraria. Riservatezza dei comportamenti individuali per garantire l’equità e l’indipendenza. La legge non va interpretata in modo creativo ma con saggezza o ossequio delle leggi”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella nel suo intervento ai magistrati tirocinanti. "L'art.104 della Costituzione riconosce all'ordine giudiziario l'autonomia e l’ indipendenza da ogni altro potere. Sono presidi indiscutibili"attraverso cui "assicurare,senza condizionamenti,l'imparziale applicazione della leggi. Alla magistratura spetta "la tutela dei diritti attraverso l'applicazione della legge",per garantire"uguaglianza e pari dignità,fondamentali in uno stato democratico".Serve"una rigorosa attenzione ai comportamenti"dei singoli componenti. - (PRIMAPRESS)