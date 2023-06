Giornata Nazionale dello Sport, Abodi: “Con l’art.33 lo sport entra in Costituzione. Rafforzerà la società civile”

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Giornata Nazionale dello Sport, istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la direttiva del 27 novembre 2003, si svolge contemporaneamente su tutto il territorio Nazionale nella prima domenica di giugno. Una grande festa all’insegna di chi ama e pratica lo sport con tante discipline sportive coinvolte: sotto la direzione del CONI, in coordinamento con gli organismi sportivi e le associazioni sportive affiliate ed insieme agli Enti locali, i territori si attivano in iniziative, eventi e manifestazioni iniziative volte a valorizzare la funzione dello sport quale fondamentale fattore di crescita e di arricchimento dell'individuo, di miglioramento delle qualità della vita e di responsabilizzazione e rafforzamento della società civile.

"Celebrare una giornata dedicata a un tema non significa ricordarsene solo in quel giorno, ma avere un’occasione speciale per rilanciare la sfida e darsi degli obiettivi di miglioramento, per rinnovare l’impegno quotidiano. Tra meno di due mesi lo Sport entrerà a far parte della nostra Costituzione con l’approvazione in terza lettura della modifica dell’articolo 33 con la quale ‘La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme’. La riforma costituzionale sarà una grande opportunità a disposizione della classe dirigente sportiva e delle istituzioni politiche, che potranno collaborare trasformando questo riconoscimento in un impegno diffuso e costante per garantire lo sport per tutti e di tutti". Così il messaggio del Ministro dello Sport Abodi. - (PRIMAPRESS)