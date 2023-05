Giornata internazionale omofobia, Mattarella: "Una piaga ancora presente e inaccettabile"

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Omofobia, bifobia e transfobia costituiscono un'insopportabile piaga sociale":così il presidente Mattarella nella Giornata internazionale che le combatte. Tale piaga,dice,"è ancora presente ed è causa di inaccettabili discriminazioni e violenze, in alcune aree del mondo persino legittimate da norme che calpestano i diritti della persona"."Condanna unanime" e "strategie di prevenzione" per educare al rispetto dell'Altro. Il 17/5 è stato scelto perché in quel giorno del 1990 l'omosessualità è uscita dalla lista delle malattie mentali. - (PRIMAPRESS)