Giappone: arrestato il giovane militare che ha ucciso due commilitoni in un poligono di tiro

GIAPPONE - Sono stati dichiarato morti 2 dei 3 soldati feriti da un apprendista militare di 18 anni che ha aperto il fuoco contro i suoi commilitoni in un poligono di tiro della base militare di Hino Kiho, nel Giappone centrale. Il giovane, che ha sparato con un fucile durante un'esercitazione di tiro, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. La Ground Self Defense Force, l'esercito giapponese, ha confermato che due dei feriti sono stati successivamente dichiarati morti in ospedale.