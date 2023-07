Genova: due egiziani fermati dopo il ritrovamento del cadavere mutilato del 19enne Saied Mohamed Abdalla

(PRIMAPRESS) - GENOVA - Due egiziani sono indagati per omicidio a Genova dopo il ritrovamento del cadavere mutilato del connazionale 19enne Sayed Mohamed Abdalla, il cui corpo senza testa né mani è stato trovato in mare davanti a Santa Margherita lunedì scorso. I due sarebbero uno il titolare e l'altro un dipendente della barberia di Sestri Ponente per la quale lavorava la vittima. Sul movente la pista principale sembra essere quella di motivi personali ed economici, legati ad una lite avvenuta una settimana prima. - (PRIMAPRESS)