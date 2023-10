Gaza: oggi ancora l’apertura di un corridoio per consentire l’abbandono del paese. Apertura nel valico di Rafah

(PRIMAPRESS) - GAZA - Ancora un corridoio concesso questa mattina da Israele per gli abitanti di Gaza prima dell'attacco programmato dall'esercito. Solo tre ore di finestra temporale (10-13) per consentire di lasciare il paese. Ancora cartelli che esortano ad evacuare Gaza City: "Abitanti di Gaza, negli ultimi giorni vi abbiamo esortato a lspostarvi a sud del Wadi Gaza per la vostra sicurezza. Oggi vi informiamo che fra le ore 10 e le 13 Israele non colpirà l'itinerario indicato dalla nostra cartina per raggiungere quella zona". Così il portavoce militare israeliano. "Sfruttate questo breve lasso di tempo per andare a sud. State certi che i dirigenti di Hamas hanno già pensato alla loro sicurezza". I palestinesi hanno chiesto a Egitto apertura valico Rafah. - (PRIMAPRESS)