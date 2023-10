Gaza: il grande esodo di migliaia di palestinesi dalla Striscia. Anche l’Onu sposta il Centro Rifugiati

(PRIMAPRESS) - GAZA - Molte migliaia di persone hanno lasciato le loro case a Gaza City e si stan- no dirigendo a sud, dopo l'avvertimento dell'esercito israeliano, secondo cui il nord della Striscia sarà investito da operazioni militari. Una marcia di almeno 10 chilometri intrapresa da intere famiglie. Intanto, una fonte dell'ospedale al-Quds ha fat- to sapere che medici e pazienti rimar- ranno nella zona di pericolo: mancano ambulanze per evacuare i pazienti e so- luzioni adeguate per il ricovero dei malati più gravi.

Poche ore dopo l'ordine israeliano di evacuazione dal nord al sud della Stri- scia per 1,1mln di palestinesi, l'agen- zia Onu per i rifugiati Unrwa "ha tra- sferito centro operativo e staff inter- nazionale a sud, per continuare le ope- razioni umanitarie e il sostegno ai rifugiati palestinesi",scrive sui social. Notificato all'Onu -che lo definisce "impossibile" e "devastante"- il ricol- locamento è "propaganda" israeliana per Hamas, che dice ai residenti a nord di non spostarsi". - (PRIMAPRESS)