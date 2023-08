Gas in aumento: +6,564% sull’indice TTF di Amsterdam e cresce anche in Italia passando da 30 a 34 euro per megawattora

(PRIMAPRESS) - AMSTERDAM - Il prezzo del gas è in rialzo. Sul mercato di riferimento, il Ttf di Amsterdam, i future sulle consegne di settembre si attestano a 38,8 euro al mega- wattora, in rialzo del 6,564%. Aumenti anche in Italia, con il valore dell'indice IGI (Italian Gas Index) del 21 agosto a 34,43 euro/megawattora, contro i 30 euro del giorno prima. - (PRIMAPRESS)