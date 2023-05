G7, Meloni “Il prossimo sarà in Puglia. Ponte fra Oriente e Occidente e parleremo di migrazioni”

(PRIMAPRESS) - HIROSHIMA - "Abbiamo riportato al centro del G7 il tema dell'immigrazione e anche le nostre idee per il G7 del prossimo anno che l'Italia presiederà". "La sede del prossimo G7 in Italia sarà la Puglia, ponte tra Oriente e Occidente", annuncia. "Intendiamo riconfermare il tema del rispetto del diritto internazionale, la sicurezza, il tema dell' Africa". "Continueremo a sostenere l' Ucraina". Infine si dice "soddisfatta" per l'apporto che l'Italia ha dato al G7 e per come è stata accolta:"Partner affidabile e credibile", afferma. - (PRIMAPRESS)