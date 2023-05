G7 Hiroshima, Zelensky: “Mi auguro una pace più vicina”. Oggi il bilaterale con Biden

(PRIMAPRESS) - GIAPPONE - "Oggi la pace è più vicina". E' quanto ha dichiarato su Twitter il presidente ucraino, Zelensky, giunto ad Hiroshima a bordo di un aereo del governo francese per partecipare al G7. "Giappone. G7. Incontri importanti con partner e amici dell'Ucraina. Sicurezza e cooperazione rafforzata per la no- stra vittoria",ha scritto Zelensky. Previsti diversi bilaterali,tra cui quello con il presidente Usa, Biden, che si è detto "impaziente di incontrare" il presidente ucraino.Il primo colloquio lo ha avuto con la premier Meloni.

A Hiroshima il presidente americano Biden promette di lottare per un mondo libero dalle armi nucleari nel messaggio sul libro d'onore del Peace Memorial Museum di Hiroshima, dedicato alle vittime della prima bomba atomica lanciata nel 1945. "Possano le storie di questo museo ricordarci i nostri obblighi per costruire un futuro di pace",ha scritto dopo la visita con gli altri leader del G7, all'apertura del summit. Biden "attende con impazienza di incontrare Zelensky",dice un suo consigliere.

la premier Meloni avrebbe previsto un rientro anticipato in Italia per un sopralluogo in Emilia Romagna. Da tutto il G7 è arrivata la solidarietà per le zone allagate. - (PRIMAPRESS)