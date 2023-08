Funerali Toto Cotugno: domani a Milano l’addio all’artista nella Basilica dei Santi Nereo e Achilleo

(PRIMAPRESS) - MILANO - Saranno celebrati domani 24 agosto alle ore 11 a Milano, nella Basilica dei Santi Nereo e Achilleo in via Argonne 56, i funerali di Toto Cotugno scomparso ieri all'età di 80 anni dopo una malattia. Era ricoverato al San Raffaele di Milano dopo che le sue condizioni, negli ultimi mesi, si erano aggravate. L’artista viveva a Milano. L'organizzazione della camera ardente è affidata a Palazzo Marino. Decine di personaggi del mondo dello spettacolo e della musica parteciperanno ai funerali. Dalla premier Meloni al ministro della Cultura, Sangiuliano il cordoglio per una voce autentica dell'Italia.

- (PRIMAPRESS)