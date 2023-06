Funerali Flavia Franzoni: domani la cerimonia a Bologna nella chiesa di San Giovanni in Monte

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - Si terranno domani 16 giugno i funerali di Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi con una funzione celebrata nella chiesa di San Giovanni in Monte a Bologna. A celebrarla sarà il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei. Prima delle esequie, sempre in parrocchia, ci sarà una camera ardente. Franzoni è stata colpita da un malore mentre era intenta nel Cammino Francescano.

Molti i messaggi di cordoglio a Prodi dal mondo della politica, dai sindacati e dagli econimisti. Condoglianze anche da parte del ministro della Difesa, Guido Crosetto. L'ex ministro dell'Istruzione ed economista, Patrizio Bianchi la ricorda così: "Flavia Franzoni Prodi era una persona sicura, solida e rasserenante per chiunque dovesse avere l'idea che il mestiere di economista è un mestiere di servizio sociale" e "dava una lettura dell'economia al servizio della comunità". E, prosegue,"Flavia è stata un punto di riferimento per tutti noi anche perché era un'economista finissima, che studiava non solo i servizi sociali, ma i servizi al servizio della comunità. Ha sempre dato una dimensione cruciale alla persona e chiunque faccia l'economista in maniera seria non può non tenere conto di questo punto di riferimento".

Il Partito Democratico doveva tenere la direzione nazionale che è stata spostata per essere presenti alla cerimonia funebre. - (PRIMAPRESS)