Friuli: due persone perdono la vita con un ultraleggero andato in fiamme e precipitato nella zona di Lusevera

(PRIMAPRESS) - UDINE - Due persone hanno perso la vita,carbonizzate, in un incidente di volo a bordo di un ultraleggero in Alta Val Torre,nella zona di Lusevera, (Udine). L'allarme è stato lanciato da alcuni testimoni che hanno notato le fiamme prima di perdere di vista il velivolo, che si è schiantato al suolo in una zona boschiva. Non ci sono ulteriori particolari rispetto alla dinamica. - (PRIMAPRESS)