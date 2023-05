Francia: l'ex presidente Nicolas Sarkozy dovrà scontare una pena con braccialetto elettronico. Ricorso in Cassazione

(PRIMAPRESS) - FRANCIA - L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato condannato a tre anni (due di condizionale) per corruzione e traffico di influenze nella vicenda delle intercettazioni. E' un caso senza precedenti per un ex inquilino dell'Eliseo. Se la sentenza sarà confermata dovrà scontare un anno con il braccialetto elettronico. Stesse condanne per il suo storico avvocato, Herzog, e per l'alto magistrato, Azibert. Sarkozy era stato condannato in prima istanza nel marzo del 2021. I suoi avvocati hanno annunciato che faranno ricorso in Cassazione. - (PRIMAPRESS)