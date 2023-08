Francia: ancora nessuna traccia del piccolo Emile scomparso nei dintorni di Digne-les-Bains

(PRIMAPRESS) - FRANCIA - Sarà una delle operazioni di ricerca più vaste mai messe in atto dalla Francia per la scomparsa di Emile un bambino di 2 anni del quale non si hanno più tracce dall'8 luglio quando era con i nonni materni. a passeggio in un’area verde nei dintorni di Digne-Les-Bains. Due testimoni avevano affermato di aver visto il bambino su un sentiero in pendenza. La ricerca è durata giorni, impiegando anche droni, ma senza successo. Si tratta di “Una delle operazioni di ricerca in questa zona mai effettuate. 97 ettari di campi, boschi o terreni scoscesi sono stati attentamente esaminati", ha dichiarato il procuratore di Digne-les-Bains, Rémy Avon. Il magistrato aveva interrotto le ricerche il 13 luglio di fronte all'assenza di tracce su cui concentrarsi «sulla mole di informazioni e dati raccolti: udienze, alibi, confini telefonici, foto ai caselli...», poi Il 18 luglio ha aperto un'inchiesta giudiziaria sulle cause di questa scomparsa. Il caso è stato trasferito al centro penale di Aix-en-Provence e gestito da due giudici istruttori co-sequestrati e da un nuovo pubblico ministero nella persona di Jean-Luc Brachon. - (PRIMAPRESS)