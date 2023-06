Francia: 150 arresti per gli scontri con la polizia dopo l’uccisione di un 17enne

(PRIMAPRESS) - FRANCIA - Ancora scontri in Francia dopo l'uccisione di un 17enne da parte della poli- zia, a Nanterre, durante un controllo. Secondo la polizia, il giovane guidava senza patente,non si è fermato a un po- sto di blocco, e un agente ha sparato. Almeno 150 gli arrestati per le violenze,soprattutto nelle banlieu parigine. Proteste anche a Rennes,Lione e Tolosa. A Fresnes sventato il tentativo di irruzione in un carcere, e a Mons-en-Baroeul,vicino Lille,è stato parzialmente incendiato il municipio. In corso l' unità di crisi convocata da Macron. - (PRIMAPRESS)