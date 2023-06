Forum economico San Pietroburgo, Zacharova (Esteri): “Idee di Pace che potrebbero funzionare da Stati”

(PRIMAPRESS) - RUSSIA - Il governo di Mosca inizia a mettere in conto il tentativo di idee di pace: "potrebbero funzionare". Il riferimento è alle proposte di pace formulate da alcuni Paesi sul conflitto in Ucraina che conterrebero proposte per mettere fine al conflitto. A riferire di questa posizione inedita è la portavoce del ministero degli Esteri russo,Maria Zakharova, affidando all'agenzia Tass la dichiarazione durante il Forum economico a San Pietroburgo. "Ribadisco che siamo grati a tutti i Paesi, gli Stati e le figure pubbliche, perché molte proposte sono state pre- sentate personalmente da personaggi pubblici internazionali", ha aggiunto. "Siamo grati a tutti quelli che stanno parlando della pace, che fanno proposte e che si stanno rendendo disponibili". - (PRIMAPRESS)