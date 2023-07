FIRENZE- MILANO: sequestrati dalla Dia documenti nell’abitazione e ufficio di Dell’Utri per l’inchiesta delle stragi del ‘93

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - La notizia della perquisizione della casa e ufficio di Marcello dell'Utri, eseguita ieri 12 luglio dalla Dia di Firenze, è arrivata solo questa mattina. Intanto per il 18 luglio prossimo l'ex senatore di Forza Italia sarà interrogato dai Pm della Procura di Firenze. L'interrogatorio rientra nel corpo investigativo nell'ambito dell'inchiesta sui concorrenti esterni delle stragi mafiose del 1993. Gli agenti hanno ispezionato anche gli uffici dell'ex senatore in via del Senato a Milano, sequestrando elementi, secondo quanto dichiarato dagli investigatori, utili alle indagini. - (PRIMAPRESS)