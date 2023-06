Firenze: la scomparsa di Kata fa scattare il tardivo sgombero dell’ex hotel Astor occupato da peruviani e romeni

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - E' in atto questa mattina lo sgombero dell'ex hotel Astor, lo stabile occupato in via Maragliano a Firenze da dove sabato scorso è scomparsa la piccola Kata, la bambina peruviana di 5 anni che abita con la famiglia nella struttura occupata da altri peruviani.. Sul posto numerose le forze dell'ordine tra Polizia, Carabinieri,Guardia di Finanza e municipale. Il tratto di strada dove si affaccia l'ex hotel e la strada laterale sono chiuse al traffico. Il palazzo era stato occupato a settembre scorso e diverse erano state le denunce da parte dei cittadini per abusi nell'area dove si erano insediate per lo più famiglie di origine peruviana e romena. - (PRIMAPRESS)