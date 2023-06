Firenze: ancora senza esito le ricerche con unità cinofile della piccola Kata scomparsa ieri dalla sua abitazione.

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - Ancora senza esito le ricerche di Cataleya, detta Kata, la bimba peruviana di 5 anni scomparsa ieri a Firenze dalla sua abitazione, un ex albergo occupato nel quartiere periferico Novoli. I carabinieri hanno controllato sia lo stabile che le vie contigue, anche con l'ausilio di due unità cinofile. La madre della piccola, che al momento della scomparsa non era in casa perché impegnata al lavoro, segue in strada lo svolgersi delle ricerche. Secondo qualche testimonianza raccolta, prima di sparire Cataleya aveva bisticciato con altri bambini.

I controlli con l'unità cinofila sono stati effettuati nello stabile all'angolo tra via Maragliano e via Boccherini dove vive Kata. Il cane, lasciato libero si è diretto verso via Monterverdi ed è entrato in un altro palazzo,poco distante,dove sono entrati anche i militari. La bimba sarebbe scomparsa non in via Monteverdi come diffuso inizialmente, bensì mentre era nel cortile dello stabile dove vive l'ex hotel Astor occupato da alcune famiglie,intenta a giocare con dei bimbi. - (PRIMAPRESS)