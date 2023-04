Festa scudetto Napoli: città paralizzata ma ai turisti piace così. La maratona Rai

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - La Napoli paralizzata dai preparativi dei festeggiamenti della vittoria dello scudetto di questo campionato 2022/23 non preoccupa neanche i turisti arrivati per il lungo ponte del primo maggio. Per loro l'occasione di assistere alla magia della grande festa ricordando sullo sfondo quella dell'epopea di Diego Armando Maradona. Tutto è pronto a che se gli azzurri di Spalletti dovranno vedersela con il derby campano con la Salernitana in un 'Maradona' stracolmo ma con un occhio a San Siro: se la Lazio, seconda in classifica a -17 e a sette giornate dalla fine del campionato, dovesse pareggiare o perdere contro l'Inter e Osimhen e compagni dovessero aggiudicarsi il derby contro i granata di Paulo Sousa, lo scudetto del Napoli allora si trasformerebbe in una certezza matematica dopo 33 anni di attesa. - (PRIMAPRESS)