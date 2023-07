Fatturazioni false: agli arresti 10 rappresentanti di società nel bresciano per una maxifrode di 160 mln di euro

(PRIMAPRESS) - BRESCIA - Dieci provvedimenti di custodia, 6 in carcere e 4 ai domiciliari, sono stati disposti in un'operazione della Gdf bresciana. I Pm della città lombarda ipotizzano una maxifrode fiscale da 160mln di euro realizzata tramite false fatturazioni per operazioni inesistenti. Sono 80 in tutto gli indagati, oltre a 48 società, 21 delle quali straniere. - (PRIMAPRESS)