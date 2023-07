Famiglia investita a Santo Stefano di Cadore: oggi la conferma dell’arresto per la 31enne tedesca

(PRIMAPRESS) - BELLUNO - Comparirà oggi davanti al giudice che dovrà confermare il suo arresto, la tedesca 31enne Angljca Hutton accusata di aver investito e ucciso una famiglia a Santo Stefano di Cadore. "Deve restare in carcere: ha ucciso 3 persone". Così il pm Simone Marcon, che coordina le indagini sull’omicidio stradale plurimo avvenuto giovedì 6 luglio a Santo Stefano di Cadore, ha chiesto la convalida dell’arresto e della misura cautelare in cella per l’investitrice Angelica Hutter, la tedesca 31enne, originaria di un villaggio nella zona di Deggendorf, comune della Baviera, alla guida della sua Audi nera nella località turistica del Bellunese, ha ucciso mezza famiglia veneziana che era fuori in passeggiata quel pomeriggio. - (PRIMAPRESS)