Circuito Exclusive Padel Cup MSP Italia: a Napoli trionfano Lombardi-Incoglia. Appuntamento a Torino per il 14 ottobre

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - La tappa partenopea, appena conclusa, dell'Exlusive Padel Cup Intesa Sanpaolo, promosso dall'ente di promozione sportiva MSP Italia, segna la prima parte del circuito prima della pausa estiva per tornare in campo il prossimo 14 ottobre a Torino.

A Napoli è stato il Padel Club del Centro Direzionale ad ospitare il torneo con 60 coppie in cartellone e che ha visto trionfare Lombardi e Incoglia nella categogira maschile mentre nel femminile hanno prevalso De Nicola con Di Giulio e nel misto Mottola e Di Domenico.

"Per noi è il terzo anno consecutivo all’Exclusive Padel Cup - ha commentato Tiziana Lamberti, responsabile Sales & Marketing Wealth Management & Protection di Intesa Sanpaolo – e ci sentiamo in parte protagonisti della diffusione di questa disciplina sportiva sempre più apprezzata e praticata per il suo valore sociale ed inclusivo".

Soddisfazione per i numeri raggiunti nella tappa napoletana anche del presidente nazionale Padel di MSP Italia, Claudio Briganti: "Questa terza edizione del circuito Exlusive Padel Cup con il sostegno di Intesa Sanpaolo è cresciuto in numero di tappe e di isritti a testimoniare il trend d'interesse per questo sport"

