Emilia Romagna: il bilancio delle vittime sale a 11. Morta coppia di anziani nel ravennate

(PRIMAPRESS) - EMILIA ROMAGNA - Nel Ravennate si aggiungono altri due morti al bilancio delle vittime dell'alluvione in Emilia Romagna, che sale così a 11. Si tratta di marito e moglie, di 73 e 71 anni, trovati morti in casa a Russi,in provincia di Ravenna, invasa dall' acqua. La coppia era stata evacuata dalla propria abitazione per motivi di sicurezza. Non si esclude che possano essere rimasti folgorati da prese elettriche una volta rientrati in casa per recuperare i propri oggetti. - (PRIMAPRESS)