Emilia Romagna, Bonaccini: “Venite in vacanza qui. È il modo migliore per aiutarci. Noi saremo pronti”

(PRIMAPRESS) - EMILIA ROMAGNA - Nelle città alluvionate dell'Emilia Romagna è scattata la prevenzione sanitaria per contagi e infezioni che potrebbero derivare dalla stagnazione dell'acqua che si sta tendando di far defluire con le autopompe. Intanto là dove si è potuto rimuovere l'enorme quantità di rifiuti e fango, si tenta di guardare avanti e tornare alla normalità. "Tanti ci stanno cercando per chiedere come dare una mano: venite in vacanza qui, ci sono tutte le condizioni per una formidabile stagione che però ha bisogno d'essere comunicata". Lo ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna Bonaccini a una manifestazione turistica "Si deve ripartire. La cifra e la natu- ra di questa terra fece così 12 anni fa dopo il terremoto. Faremo così anche questa volta nonostante miliardi di euro di danni". "Abbiamo il dovere di pretendere dallo Stato il ristoro del 100% dei danni", ha aggiunto Bonaccini. - (PRIMAPRESS)