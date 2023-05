Emilia Romagna ancora in allerta rossa per la difficoltà a smaltire l’acqua alluvionale

(PRIMAPRESS) - EMILIA ROMAGNA - Nonostante abbia smesso di piovere da oltre 24 ore resta l'allerta rossa anche per oggi in Emilia Romagna. È il mancato smaltimento delle acque a provocare ancora frane e smottamenti e il fango ha ostruito i canali di scolo. L'acqua lentamente si sta ritirando da Faenza, Forlì, Cesena e dagli altri luoghi pesantemente colpiti. E' ancora invece molto presente a Ravenna e dintorni, ma il pericolo che tutta la città vada sott'acqua, con i tesori dell' arte bizantina patrimonio Unesco, sembra per il momento scongiurato. A Cesena e in altri centri oggi riapriranno le scuole, che restano chiuse a Ravenna. - (PRIMAPRESS)