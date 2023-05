Emilia Romagna: ancora allerta rossa. Allevamenti a rischio. Oggi l'arrivo della premier Meloni

(PRIMAPRESS) - EMILIA ROMAGNA - E' attesa oggi sulle zoe alluvionate dell'Emilia Romagna, l'arrivo della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni che ha anticipato il suo rientro dal G7 giapponese. Intanto la Protezione Civile segnala ancora l'allerta rossa nella zona appenninica per le frane che si susseguono per la scarsa tenuta del terreno reso friabile dall'acqua con la spiegazione degli idrogeologi sulle cause di questo disastro che ha provocato 15 vittime e oltre 36 mila sfollati e famiglie ancora isolate nei piani alti delle abitazioni. Difficoltà anche per servire di generei alimentari i supermercati anche se sono stati creati dei punti di stoccaggio della merce.

In questo scenario sono state aperte anche due inchieste sull'elicottero precipitato a Belricetto di Lugo in provincia di Ravenna. Altro fronte aperto è quello di garantire la protezione di oltre 250 mila bovini, maiali e pecore degli allevamenti nelle province di Ravenna, Forlì e Cesena. - (PRIMAPRESS)