Emergenza meteo Emilia Romagna: sospesa la circolazione dei treni sulla costa adriatica

EMILIA ROMAGNA - Continua l'emergenza maltempo in Emilia-Romagna e nell'area della costa Adriatica, tanto da sospendere la circolazione dei treni sulla linea Bologna-Rimini, fra Forlì e Rimini, e sulla linea Ferrara-Rimini, fra Ravenna e Rimini. Limitati i treni a lunga percorrenza Bologna, Forlì, Rimini. Allagamenti ed emergenze a Rimini. Riccione.Allagato pure il Pronto Soccorso. Suazione peggiora a Faenza. Centinaia di evacuati in Romagna,ma "non sono in pe- ricolo",ha detto il sindaco di Cesena che segnala strade e cantine allagate. E domani resta allerta rossa per regione.