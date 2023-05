Emergenza Emilia Romagna: oggi l'informativa urgente del ministro Musumeci. Ancora allerta rossa per le frane

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si terrà oggi 24 maggio, alle ore 12, nell'Aula della Camera, l'informativa urgente del Ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare, Nello Musumeci, sull'alluvione in Emilia Romagna dove persiste lo stato d'allarme per le frane e la stagnazione delle acque che stanno causando danni di staticità alle infrastrutture e agli immobili ma anche pericolo sanitario. Il numero dei morti con il tritrovamento ieri di un corpo sono saliti a 15 mentre il numero di sfollati è intorno ai 23mila. In giornata dovrebbero diventare operative le autopompe dei militari francesi inviati dal presidente Macron. - (PRIMAPRESS)