Elezioni Turchia: la prospettiva di un ballottaggio tra Erdogan e Kilicdaroglu con il 98% dei voti contati

TURCHIA - Le elezioni presidenziali turche, ferocemente contestate, sembrano destinate a un secondo turno dopo che il presidente Recep Tayyip Erdogan non è riuscito a ottenere il 50% dei voti espressi per estendere in modo decisivo il suo governo ventennale. Le elezioni potrebbero decretare la fine di un alleato chiave della NATO e mediatore di potere regionale in un momento in cui l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha fatto precipitare gran parte del mondo nell'incertezza.

L'umore si è notevolmente oscurato nella sede del Partito per la giustizia e lo sviluppo di Erdogan (AK Party) a Istanbul domenica sera quando il suo vantaggio iniziale è svanito. Con il 97,95% dei voti contati, l'agenzia di stampa statale Anadolu ha riferito che Erdogan ha ottenuto il 49,34% dei voti, rispetto al 44,99% del suo principale avversario, Kemal Kilicdaroglu, il che significa che nessuno dei due può rivendicare una vittoria assoluta.

Il terzo candidato, Sinan Ogan, ha ricevuto il 5,28% dei voti, secondo Anadolu, aumentando la possibilità che possa essere un kingmaker in un ballottaggio. Ha twittato che un secondo voto è "del tutto possibile" e che "i nazionalisti turchi e gli atatürkisti sono in una posizione chiave per queste elezioni".

Kilicdaroglu ha accolto con favore la prospettiva di un ballottaggio e aveva anticipato che il suo partito avrebbe trionfato.