Elezioni Amministrative: vittoria del Centrodestra in 5 Comuni e 2 al Centrosinistra. Sei andranno al ballottaggio

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 13 i capoluoghi in cui si è votato per le amministrative e la situazione dopo lo spoglio vede l'affermazione di 5 Comuni al centrodestra, 2 al cen- trosinistra e 6 verso il ballottaggio. Il centrodestra strappa Latina con Matilde Celentano che è oltre il 70 per cento. Anche a Treviso il CD trionfa con Mario Conte attorno al 65% e si conferma a Sondrio con Marco Scaramellini. A Brescia vince il centrosinistra e si conferma già al primo turno con Laura Castelletti. A Imperia l'ex ministro Scajola è riconfermato per la quarta volta al primo turno. Vittorio Sgarbi è sindaco ad Arpino (Fr). Per Ancona si profila il ballottaggio. - (PRIMAPRESS)