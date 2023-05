Elezioni Amministrative: domani è lunedì si vota per il ballottaggio in 41 Comuni. È primo turno per 168 amministrazioni in Sicilia e Sardegna

(PRIMAPRESS) - ROMA - Domani e lunedì 29 maggio si torna alle urne per il ballottaggio in 41 Comuni che non son riusciti a eleggere il sindaco nella tornata del 14 e 15 maggio, tra cui 7 capoluoghi. Si vota anche per il primo turno in 128 Comuni siciliani e il 39 sardi. Seggi aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. - (PRIMAPRESS)