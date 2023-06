Economia: in-Lire di Romi Fuke porta a 40 milioni le transazioni con Marchex e iBarter

(PRIMAPRESS) - ROMA - In-Lire Spa, la piattaforma di economia circolare per aziende in rete su un territorio con la mission di assicurare vantaggi competitivi agli iscritti, ha chiuso due accordi che puntano ad incrementare del 30% il numero degli iscritti. Con Marchex, realtà delle Marche attiva nel credito compensativo e con la cessione di una quota di contratti commerciali da parte di IBarter, società che movimenta merci con uso di una moneta digitale.

Le due acquisizioni annunciate dall’imprenditore nel settore dell’Information Technology, Romi Fuke, Founder & CEO del Circuito, assieme al fondatore Marco Negro cofondatore.“Con questa operazioni - si legge nel comunicato di in-Lire SpA - si è garantito il superamento dei 2000 iscritti entro l’estate e l'apertura delle attività intercircuito con quattro circuiti esteri (Canada, Israele, Francia e Inghilterra) per scambiare eccellenze italiane come Turismo e Prodotti Agroalimentari. - (PRIMAPRESS)