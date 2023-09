DL Contrasto baby criminalità: divieto di uso del cellulare e rieducazione lavoro socialmente utile per i minori nella bozza di DL

(PRIMAPRESS) - ROMA - Per contenere e combattere la baby criminalità arriva il giro di vite nella bozza di decreto sulla povertà educativa. All'esame del Consiglio dei ministri di domani. Tra le novità: l'avviso orale, con convocazione del questore, può esserci anche per un 14enne, che se già condannato pure in primo grado, avrebbe il divieto dell'uso del cellulare; se minore era già stato ammonito è prevista una multa di mille euro a chi non lo ha sorvegliato ed educato; carcere fino a 2 anni se figlio non va a scuola dell'obbligo e infine rieducazione dei minori con lavori gratis e socialmente utili. - (PRIMAPRESS)