DL Bollette: il provvedimento passa al Senato. Cinque miliardi stanziati per caro-energia e sanità

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo il via libera della Camera di ieri, il Dl bollette passa ora al Senato. Il testo licenziato era stato 'corretto' dalle Commissioni Finanze e Affari Sociali. Si passa ora all'esame del Senato, dov'è già previsto il suo approdo in Aula la prossima settimana. Diverse le modifiche introdotte durante l'esame del provvedimento da 5 miliardi nel 2023. Contiene misure in tre settori: caro-energia,sanità e fisco. - (PRIMAPRESS)