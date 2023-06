Disastro ferroviario India: salgono a 288 le vittime. Dichiarato lutto del Paese

(PRIMAPRESS) - BAHANAGA (INDIA) - Il bilancio non definitivo dei morti è di 288 persone ed oltre 800 feriti dell'incidente ferroviario in India. Il peggiore in India degli ultimi due decenni come hanno detto i funzionari della compagnia che serve la rete ferroviaria del Paese. Domani ancora i vigili del fuoco saranno al lavoro per intervenire tra le lamiere divelte del treno passeggeri che era uscito dai binari per scontrarsi con treno merci fermo e non segnalato per un guasto ai dispositivi. - (PRIMAPRESS)