Diffamazione Raggi: l’ex sindaca di Roma vince anche in Appello la causa contro Feltri per il titolo “Patata Bollente”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Vittorio Feltri e Pietro Senaldi, rispettivamente editorialista e direttore responsabile del quotidiano Libero, sono stati condannati anche dalla Corte d’Appello di Catania a risarcire l'ex sindaca di Roma Virginia Raggi per il titolo "Patata Bollente". Il dispositivo della sentenza reso noto oggi ha confermato la sentenza di primo grado che condannava Feltri (attuale consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Milano) a 11mila euro di multa e Senaldi a 5mila euro di multa per aver diffamato a mezzo stampa l’allora sindaca di Roma, Virginia Raggi”. I due giornalisti avevano parlato di una “metafora” che richiamava una “situazione di forte difficoltà” in cui ci si rischia di bruciarsi politicamente. Ma quel gioco di parole è stato ritenuto offensivo e non satirico.

"Un certo linguaggio allusivo e maschilista non può essere più tollerato perché lesivo della dignità della persona interessata e di tutto il sistema di dialogo democratico. Lo dichiarano Michela Cicculi di Sinistra Civica Ecologista, presidente Commissione capitolina Pari Opportunità, e Valeria Baglio capogruppo Partito Democratico Campidoglio. - (PRIMAPRESS)